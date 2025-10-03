A Monza in migliaia in piazza per lo sciopero generale al grido di Palestina libera

Ragazzi, adulti, pensionati. Bandiere della Cgil, ma anche tante bandiere della Palestina e poi un fiume di persone che ha attraversato le vie del centro per chiedere di mettere fine della guerra a Gaza.Chi ha partecipato e i motivi della protesta Ecco la risposta di Monza allo sciopero generale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In migliaia in piazza a Monza per fermare il genocidio a Gaza

monza migliaia piazza scioperoMonza si mobilita per la Flotilla: cortei in piazza e sciopero generale - La mobilitazione, che riguarda tutti i settori pubblici e privati, nasce in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, dopo l’aggressione contro le navi della spedizione ... Riporta mbnews.it

monza migliaia piazza scioperoMonza: migliaia in strada con la Cgil dopo gli arresti della Flotilla - The post Monza: migliaia in strada con la Cgil dopo gli arresti della Flotilla appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Come scrive msn.com

