A Monza apre il Centro per la giustizia riparativa

A Monza nascerà il Centro per la giustizia ripartiva. Lo ha deliberato la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto come prevede la riforma Cartabia e il protocollo d’intesa siglato con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del Distretto della Corte d’Appello di Milano e con il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it