A Monreale arrivano 64 nuove telecamere | più controlli e sicurezza dopo la tragedia che ha scosso la città
MONREALE – Più occhi elettronici per sorvegliare il cuore della città. Il Comune di Monreale ha dato il via libera a un importante progetto per il potenziamento della videosorveglianza urbana, con l’installazione di un nuovo e moderno sistema che coprirà le aree strategiche del quartiere Ciambra e della zona del Duomo. La decisione, formalizzata con . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: monreale - arrivano
