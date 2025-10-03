A Monreale arrivano 64 nuove telecamere | più controlli e sicurezza dopo la tragedia che ha scosso la città

Monrealelive.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONREALE – Più occhi elettronici per sorvegliare il cuore della città. Il Comune di Monreale ha dato il via libera a un importante progetto per il potenziamento della videosorveglianza urbana, con l’installazione di un nuovo e moderno sistema che coprirà le aree strategiche del quartiere Ciambra e della zona del Duomo. La decisione, formalizzata con . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

