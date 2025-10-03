Momenti di tensione dopo che i manifestanti sono arrivati a bloccare la tangenziale Est di Milano, dopo che Milano aveva visto sfilare un corteo pacifico di 100mila persone, secondo gli organizzatori, a sostegno della Palestina. Tantissimi gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione che è partita da Porta Venezia per arrivare in piazza Leonardo da Vinci, dove si trova il Politecnico. Ma in pochi si sono fermati nel luogo concordato di fine corteo: i manifestanti hanno proseguito fino a entrare in tangenziale, tra gli svincoli di Segrate e Lambrate, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Milano i manifestanti pro Pal bloccano la tangenziale Est