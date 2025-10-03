A Milano i manifestanti pro Pal bloccano la tangenziale Est
Momenti di tensione dopo che i manifestanti sono arrivati a bloccare la tangenziale Est di Milano, dopo che Milano aveva visto sfilare un corteo pacifico di 100mila persone, secondo gli organizzatori, a sostegno della Palestina. Tantissimi gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione che è partita da Porta Venezia per arrivare in piazza Leonardo da Vinci, dove si trova il Politecnico. Ma in pochi si sono fermati nel luogo concordato di fine corteo: i manifestanti hanno proseguito fino a entrare in tangenziale, tra gli svincoli di Segrate e Lambrate, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: milano - manifestanti
Tensione tra polizia e manifestanti fuori dal Comune di Milano: “Sala vergogna, dimissioni subito”
Caso urbanistica a Milano, tafferugli fuori dal Comune tra manifestanti e polizia
Milano, migliaia in piazza per il Leoncavallo: due cortei contro lo sgombero. Blitz dei manifestanti nel cantiere del Pirellino – Foto e video
Milano, guerriglia sulla tangenziale est. Manifestanti pro Pal invadono le corsie, la polizia lancia i lacrimogeni - X Vai su X
Un gruppo dei manifestanti che ha bloccato la tangenziale Est di Milano all'altezza di Lambrate, ha forzato un blocco delle forze dell'ordine. Alcuni di loro, con il volto coperto o vestiti con tute nere, si sono avvicinati alla linea di polizia lungo la tangenziale occu - facebook.com Vai su Facebook
Milano: i pro-Pal occupano la tangenziale est - Un gruppo di manifestanti si è staccato per occupare anche la tangenziale nord all’altezza di cascina gobba. Riporta ilgiornale.it
Corteo pro-Pal a Milano, le proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Il corteo pro Palestina di Milano causa le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico. Come scrive adnkronos.com