A Messina troppe zone senza regole Gioveni chiede il vigile di Quartiere

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urge istituire la figura del vigile di quartiere attingendo dai prossimi 122 agenti di polizia municipale del concorso in atto, al fine di ottenere un maggiore controllo del territorio nei villaggi!”.Lo ribadisce il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che già in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messina - troppe

Messina: “Non era un’area a rischio” - 24 ore il bypass dovrebbe essere riparato, per l’altro bypass, quello nuovo lungo un chilometro, ci vorranno circa 15 giorni”. Si legge su panorama.it

Mobilità e incidenti, Fiab Messina ciclabile: "Rendere efficaci le zone 30" - Secondo Fiab Messina Ciclabile, in città ci sono troppe auto in circolazione : per garantire un parcheggio ad ogni autovettura servirebbe l’equivalente di ... Lo riporta rtp.gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Messina Troppe Zone Senza