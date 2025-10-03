A Messina troppe zone senza regole Gioveni chiede il vigile di Quartiere
Urge istituire la figura del vigile di quartiere attingendo dai prossimi 122 agenti di polizia municipale del concorso in atto, al fine di ottenere un maggiore controllo del territorio nei villaggi!”.Lo ribadisce il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che già in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: messina - troppe
A Messina troppe zone senza regole, Gioveni chiede il vigile di Quartiere https://ift.tt/oZmlROC https://ift.tt/taDTr6f - X Vai su X
MESSINA | Secondo Fiab Messina Ciclabile, in città ci sono troppe auto in circolazione: per garantire un parcheggio ad ogni autovettura servirebbe l’equivalente di 237 campi di calcio. IL SERVIZIO Vai su Facebook
Messina: “Non era un’area a rischio” - 24 ore il bypass dovrebbe essere riparato, per l’altro bypass, quello nuovo lungo un chilometro, ci vorranno circa 15 giorni”. Si legge su panorama.it
Mobilità e incidenti, Fiab Messina ciclabile: "Rendere efficaci le zone 30" - Secondo Fiab Messina Ciclabile, in città ci sono troppe auto in circolazione : per garantire un parcheggio ad ogni autovettura servirebbe l’equivalente di ... Lo riporta rtp.gazzettadelsud.it