A Malta continuano i trionfi azzurri Picca anche per Umberto Ruggeri

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro giro e altra vittoria per l'Italia del poker impegnata in quel di Malta. Dopo il successo di Fulciniti, ieri è arrivato il bis targato Umberto Ruggeri. Il player romano da tempo inseguiva un titolo che è arrivato prima delle (sue) previsioni. Nel Main Event dell'Open Dedoni chiude a 370k. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

