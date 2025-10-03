A Malta continuano i trionfi azzurri Picca anche per Umberto Ruggeri
Altro giro e altra vittoria per l'Italia del poker impegnata in quel di Malta. Dopo il successo di Fulciniti, ieri è arrivato il bis targato Umberto Ruggeri. Il player romano da tempo inseguiva un titolo che è arrivato prima delle (sue) previsioni. Nel Main Event dell'Open Dedoni chiude a 370k. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: malta - continuano
Il grande ritorno della “Tigre della Malesia”, interpretata da #CanYaman, continua a conquistare l’Europa: Mediaset (Spagna) TF1 (Francia) AXN (Portogallo) TVM (Malta), come confermato dall’amministratore delegato di Public Broadcasting Services Malta, In - facebook.com Vai su Facebook
L’#OrdinediMalta continua a essere una presenza umanitaria fondamentale in #Ucraina. I veterani amputati e le loro famiglie condividono storie di dolore, resilienza e speranza. - X Vai su X
Eurojunior 2024. Azzurri a Malta. Gare da venerdì - Dopo i campionati europei assoluti a Belgrado, dove per molti di loro si è trattato dell’esordio con la Nazionale maggiore, volano a Malta per i ... Riporta federnuoto.it