"Che cos’è la mafia?". "Uno schifo". La risposta è dirompente, arriva dalla platea. In forma anonima, attraverso un questionario. Ma è la sintesi perfetta di una giornata che sa di legalità e futuro migliore. La Cisl di Ferrara assieme alla Fondazione Falcone, ieri mattina in una sala Estense gremita da circa 150 giovani delle scuole ferraresi (Einaudi, Bachelet, Vergani e Navarra) hanno gettato un seme, con l’obiettivo di crescere una pianta. Quella della legalità e del lavoro dignitoso. Il segretario generale del sindacato, Giuseppe Tagliavia, sale sul palco sovvertendo i paradigmi della lezione frontale e proponendo una forma di interazione efficace e snella che ha messo i ragazzi al centro della scena da subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A lezione di legalità: "La mafia? Uno schifo. Più dignità per il lavoro"