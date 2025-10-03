A lezione di educazione idrica con Acea
Torna il progetto ACEA Scuola Educazione Idrica rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'edizione 2025–2026, promossa in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha come obiettivo formare le nuove generazioni sull'uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. Dopo il successo in sei regioni italiane, con oltre 11mila adesioni, la seconda edizione di ACEA Scuola Educazione idrica quest'anno sarà estesa a livello nazionale, portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica. Il progetto è in linea con l'impegno preso dall'azienda con la firma del Protocollo d'intesa triennale tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l'Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull'uso consapevole dell'acqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it
