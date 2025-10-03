A lezione di educazione idrica con ACEA Al via la seconda edizione in collaborazione con il ministero dell' Istruzione
Torna il progetto ACEA Scuola Educazione Idrica rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’edizione 2025–2026, promossa in collaborazione con il m inistero dell’Istruzione e del Merito, ha come obiettivo formare le nuove generazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. Dopo il successo in sei regioni italiane, con oltre 11mila adesioni, la seconda edizione di ACEA Scuola Educazione idrica quest’anno sarà estesa a livello nazionale, portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica. Il progetto è in linea con l’impegno preso dall’azienda con la firma del Protocollo d’intesa triennale tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull’uso consapevole dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: lezione - educazione
«Correte fino al muro», ma la lezione di educazione fisica finisce male: studente si frattura entrambi i polsi. Scuola condannata al risarcimento
Studentessa al pronto soccorso dopo una lezione di educazione fisica, docente accusata di aggressione verbale. il Tribunale annulla la sospensione per mancanza di prove e condanna l’Ufficio Scolastico a restituire lo stipendio
Alunna al pronto soccorso dopo una lezione di educazione fisica, docente accusata di aggressione verbale. il Tribunale annulla la sospensione per mancanza di prove e condanna l’Ufficio Scolastico a restituire lo stipendio
Educazione Finanziaria in 1B! Lezione speciale oggi con il Dott. Marco Battisti! I nostri studenti imparano competenze fondamentali per il futuro: gestione del denaro, risparmio e consapevolezza economica. Investiamo nella formazione dei nostri studenti! - X Vai su X
L'educazione ambientale nelle scuole di #Alfa continua: alla Schiranna premiazione e lezione del colonnello #Giuliacci - facebook.com Vai su Facebook
A lezione di educazione idrica con ACEA. Al via la seconda edizione in collaborazione con il ministero dell'Istruzione - Il progetto ha come obiettivo formare le nuove generazioni sull’uso consapevole e la tutela dell’acqua. msn.com scrive
ACEA presenta la nuova edizione di ‘ACEA Scuola Educazione Idrica’, estesa a livello nazionale - L’iniziativa vuole promuovere una nuova cultura del risparmio idrico e mostrare agli studenti le tecnologie utilizzate da ACEA per garantire la tutela e ... Scrive affaritaliani.it