A Lecco serve una politica seria che non usi le istituzioni come palco personale ma le rispetti
Oggi Lecco ha vissuto una giornata segnata dallo sciopero generale. Una manifestazione pacifica, che rispetto, soprattutto per chi ha partecipato in buona fede. Ma da cittadino prima ancora che da candidato Sindaco, non posso ignorare alcuni segnali preoccupanti.In particolare, il gesto del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Il nodo Lecco-Bergamo, il sindaco di Calolziocorte si rivolge a Salvini: "Serve un nuovo studio di fattibilità per la strada”
Quarto Ponte di Lecco: "Basta polemiche inutili, serve conoscenza dei fatti"
"Lecco deve crescere con coraggio: basta veti incrociati, serve visione"
