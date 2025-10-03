A Lecco serve una politica seria che non usi le istituzioni come palco personale ma le rispetti

Leccotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Lecco ha vissuto una giornata segnata dallo sciopero generale. Una manifestazione pacifica, che rispetto, soprattutto per chi ha partecipato in buona fede. Ma da cittadino prima ancora che da candidato Sindaco, non posso ignorare alcuni segnali preoccupanti.In particolare, il gesto del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - serve

Il nodo Lecco-Bergamo, il sindaco di Calolziocorte si rivolge a Salvini: "Serve un nuovo studio di fattibilità per la strada”

Quarto Ponte di Lecco: "Basta polemiche inutili, serve conoscenza dei fatti"

"Lecco deve crescere con coraggio: basta veti incrociati, serve visione"

“A Lecco serve una politica seria, che non usi le istituzioni come palco personale, ma le rispetti” - Carlo Piazza, candidato della Lega: "C’è una Lecco silenziosa, che lavora, che osserva, che si interroga. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lecco Serve Politica Seria