A Jesi domenica 5 ottobre va in scena Qui e Ora primo spettacolo del Festival Marche in Atti
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17.15 al teatro Piccolo di Jesi andrà in scena "Qui e Ora” della compagnia Teatrofficina. Lo spettacolo sarà il primo dei cinque in gara all’interno del Festival regionale Marche in Atti, organizzato dalla FITA Marche.Lo spettacolo "Qui e ora" è una delle pièce. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: jesi - domenica
Il trionfo della parodia con Oblivion domenica 20 luglio a Jesi
Domenica 27 luglio la star del flamenco Sergio Bernal a Jesi
Jesi, domenica al via cinque spettacoli per il Festival di teatro 'Marche in Atti 2025'
Under 18 dell’Isweb Avezzano Rugby espugna Jesi Con il punteggio di 19-27. Domenica la finale di categoria a Perugia - facebook.com Vai su Facebook
Il 5 ottobre torna #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi statali - Torna il 5 ottobre l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castel ... Come scrive ilvescovado.it
Musei gratis domenica 5 ottobre 2025: dove andare in tutta Italia tra arte, storia e cultura - Torna l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’accesso gratis nei musei e nei siti archeologici statali. Scrive msn.com