A Jesi domenica 5 ottobre va in scena Qui e Ora primo spettacolo del Festival Marche in Atti

Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17.15 al teatro Piccolo di Jesi andrà in scena "Qui e Ora” della compagnia Teatrofficina. Lo spettacolo sarà il primo dei cinque in gara all’interno del Festival regionale Marche in Atti, organizzato dalla FITA Marche.Lo spettacolo "Qui e ora" è una delle pièce. 🔗 Leggi su Anconatoday.it