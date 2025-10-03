A Gaza si torna a pescare | video diventa virale dopo l’azione della Sumud Flotilla

Un video diffuso sui social palestinesi ha catturato un momento di gioia inaspettata nella Striscia di Gaza: decine di uomini, ragazzi e bambini trascinano a riva una grande rete traboccante di pesci. Una volta depositato il prezioso carico sulla sabbia, la folla si affanna per pulire e sistemare il pescato. Una scena che, nel contesto attuale, è un evento straordinario. “ La Flotilla non è arrivata, ma ha tenuto occupato l’esercito israeliano. E grazie a questo possiamo di nuovo mangiare “, spiegano gli autori del filmato. Già, perché l’operazione militare lanciata dalla Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla ha temporaneamente allontanato le navi da guerra dalle acque costiere di Gaza, consentendo ai pescatori di lavorare senza il timore costante di attacchi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

