A Gaza City rischio massacri pianificati sul larga scala
I carri armati israeliani hanno eretto barriere di sabbia lungo via al-Rashid, pattugliata costantemente con elicotteri e droni. Chi si è spostato da Gaza City per cercare cibo o contanti, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city
Israele avvia l'invasione di Gaza City
'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'
L’esercito israeliano sigilla Gaza City, timori per l’ultimo assalto: “Chi resta è un terrorista” - X Vai su X
Gaza City, 1 ottobre. Dopo MSF, anche la Croce Rossa internazionale sospende temporaneamente le attività in città per l’intensificarsi delle operazioni israeliane. L’ICRC sposta il personale nel sud della Striscia e assicura continuità ai servizi essenziali dove - facebook.com Vai su Facebook
Anp, 'Israele trasforma Gaza City in una fossa comune' - "L'invasione di Gaza City espone centinaia di migliaia di civili palestinesi al rischio di morte e sfollamento". Riporta ansa.it
Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City - Media, 'da marzo 15 morti palestinesi su 16 sono civili' (ANSA) ... Da ansa.it