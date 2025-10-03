A Gaza City rischio massacri pianificati sul larga scala

Cms.ilmanifesto.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carri armati israeliani hanno eretto barriere di sabbia lungo via al-Rashid, pattugliata costantemente con elicotteri e droni. Chi si è spostato da Gaza City per cercare cibo o contanti, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

a gaza city rischio massacri pianificati sul larga scala

© Cms.ilmanifesto.it - A Gaza City rischio «massacri pianificati sul larga scala»

In questa notizia si parla di: gaza - city

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Anp, 'Israele trasforma Gaza City in una fossa comune' - "L'invasione di Gaza City espone centinaia di migliaia di civili palestinesi al rischio di morte e sfollamento". Riporta ansa.it

gaza city rischio massacriMedia, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City - Media, 'da marzo 15 morti palestinesi su 16 sono civili' (ANSA) ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza City Rischio Massacri