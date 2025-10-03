A Fratelli di Crozza debutta un inedito Gianluigi Nuzzi
Torna ad accendersi il venerdì sera del Nove con la nuova stagione di Fratelli di Crozza, il programma satirico di Maurizio Crozza, in onda in prima serata sull’ammiraglia del gruppo Warner Bros. Discovery e in streaming su Discovery+. Al centro del one-man show, come sempre, l’ analisi pungente e l’ inconfondibile satira sull’attualità politica e sociale del nostro Paese da parte del comico e conduttore ligure. Sono in arrivo nuove maschere, oltre a quelle già anticipate sui social della trasmissione: nel mirino, tra gli altri, Benjamin Netanyahu, Roberto Fico e il conduttore di Dentro la Notizia e Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, che diventa Giansalma Sminuzzi padrone di casa di Grado Zero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
