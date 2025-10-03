A Firenze tornano i Sake days

La quinta edizione dei Sake Days rappresenta un momento importante nel percorso italiano di promozione e approfondimento della cultura giapponese. Dal 16 al 18 ottobre Firenze sarà animata da appuntamenti diffusi in alcuni locali della città, mentre il 19 ottobre il Conventino di via Giano della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

