A Ferrara un' enorme bandiera della Palestina in piazza del Municipio
Ferrara, 3 ott. (askanews) - Un'enorme bandiera della Palestina ricopre piazza del Municipio a Ferrara, una delle oltre cento città in cui sono state organizzate proteste in solidarietà ai palestinesi e alle attivisti e gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati da Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ferrara - enorme
Oggi sì è conclusa la prima edizione dello Sport Festival di Ferrara, un evento bellissimo che ha contribuito in maniera importante alla diffusione dello sport, della salute e dell’inclusione. Un enorme GRAZIE al @sport.ferrara Comune di Ferrara e a tutti i suoi c - facebook.com Vai su Facebook
Oltre mille a Camp Darby. Bandiera della Palestina per dire "no" al riarmo - Da Pisa, Livorno, Firenze, Lunigiana, Lucca, Piombino, Pontedera e Valdera, in circa 1500 hanno steso una enorme bandiera della Palestina davanti all’ingresso dii Camp Darby in via Vecchia Livornese. Scrive lanazione.it
Palermo, la bandiera della Palestina campeggia su Montepellegrino - I palermitani al loro risveglio hanno trovato un enorme bandiera della Palestina che sventola dal Montepellegrino. Come scrive rainews.it