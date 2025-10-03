A Ferrara un' enorme bandiera della Palestina in piazza del Municipio

Quotidiano.net | 3 ott 2025

Ferrara, 3 ott. (askanews) - Un'enorme bandiera della Palestina ricopre piazza del Municipio a Ferrara, una delle oltre cento città in cui sono state organizzate proteste in solidarietà ai palestinesi e alle attivisti e gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati da Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

