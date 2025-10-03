A che ora Valencia-Virtus Bologna oggi Eurole basket 2026 | orario canale tv streaming
Dopo l’esordio vincente contro il Real Madrid, nuova appuntamento in salsa spagnola per la Virtus Bologna. La squadra di Ivanovic sarà di scena infatti in casa del Valencia per cercare il secondo successo consecutivo in campo europeo. Vero che si è all’inizio della stagione, ma questo potrebbe anche già essere uno scontro tra due squadre che possono lottare per un piazzamento al Play-In e quindi più avanti una vittoria potrebbe pesare. Bologna ha dato sicuramente una bella impressione contro il Real Madrid, guidata subito da un Carsen Edwards che ha già preso le chiavi della Virtus. Ottimo anche l’impatto di Saliou Niang, oltre all’esperienza di Luca Vildoza. 🔗 Leggi su Oasport.it
