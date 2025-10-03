A che ora Sinner-Altmaier ATP Shanghai 2025 | programma secondo turno tv streaming

Jannik Sinner affronterà il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino lo scorso 1° ottobre e aver goduto di un paio di giorni di riposo (uno in più rispetto al previsto, per concessione degli organizzatori), il numero 2 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare l’insidioso teutonico in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese. L’appuntamento è all’ora di pranzo italiana: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30 allo Stadium Court e non inizierà prima delle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025: programma secondo turno, tv, streaming

