A che ora Musetti-Comesana ATP Shanghai 2025 | programma secondo turno tv streaming
Lorenzo Musetti affronterà l’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino in occasione del match contro lo statunitense Learner Tien a causa di un fastidio al gluteo, il numero 9 del mondo tornerà in campo nella giornata di sabato 4 ottobre per fronteggiare il sudamericano in occasione del suo debutto sul cemento della metropoli cinese. L’appuntamento è sul Grandstand 2, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il russo Andrey Rublev e il giapponese Yuki Nishioka, poi toccherà alla contesa tra Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu, a seguire ci sarà spazio per il tennista toscano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sette italiani (tutti under 25) al secondo turno di Shanghi. Quanti ne passeranno al terzo? Arnaldi - Fokina Darderi - Bu Musetti - Comesana Cobolli - Munar Nardi - Mpetshi Bellucci - Machac Sinner - Altmaier #TdTpronostici25 - X Vai su X
