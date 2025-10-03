A che ora la F1 oggi GP Singapore 2025 | orari 3 ottobre tv programma streaming
Oggi, venerdì 3 ottobre, prende il via il fine-settimana del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Marina Bay assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 11.30 la FP1 e dalle 15.00 italiane la FP2. LA DIRETTA LIVE DI FP1 E FP2 DI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00 Le Ferrari saranno le osservate speciali. Nell’appuntamento in Asia ci si aspetta una reazione dopo i deludenti risultati a Monza e a Baku (Azerbaijan). 🔗 Leggi su Oasport.it
