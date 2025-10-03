A Calenzano per un giorno si torna ai tempi di Castruccio Castracani
CALENZANO – A settecento anni dall’arrivo di Castruccio Castracani alle porte del borgo, torna la rievocazione storica Calenzano 1325, che si terrà domenica (5 ottobre) al Castello, arrivata alla quarta edizione. Per tutta la giornata, dalle 10,30 alle 18,30, i visitatori potranno fare un salto indietro nel tempo e calarsi nell’atmosfera di un borgo del Trecento. Nelle vie del Castello ci saranno artigiani a lavoro, falconeria, musici e teatranti, tende di armigeri, sbandieratori, giochi per bambini e punti ristoro con menù tipico. La manifestazione, promossa dal Comune di Calenzano, è organizzata dall’ Associazione Turistica di Calenzano, con la direzione artistica dell’associazione Alfieri e musici della Valmarina e in collaborazione con l’associazione Agresto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
