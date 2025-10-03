A Bologna scioperano anche i detenuti-lavoratori | Rinunciamo a un giorno di libertà per Gaza e la Flotilla

Questa mattina hanno scioperato per Gaza e la Flotilla anche i detenuti-lavoratori dipendenti della società Fare Impresa, nel carcere di Dozza: "Rinunciamo a un giorno di libertà e al nostro stipendio". La Cgil: "Da loro grande lezione sull'importanza dello sciopero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

