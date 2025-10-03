A Bologna manifestanti pro Pal in tangenziale e autostrada

Lancio di petardi, bombe carta, bottiglie e altri oggetti. Scene di guerriglia a Bologna quando i manifestanti invadono tangenziale e autostrada dove gli agenti di polizia e carabinieri in tenuta antisommossa hanno risposto con i lacrimogeni all'avanzata di centinaia di attivisti che si erano staccati dal corteo principale composto da almeno 60mila persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Bologna manifestanti pro Pal in tangenziale e autostrada

In questa notizia si parla di: bologna - manifestanti

Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino, Bologna | A Milano tensione manifestanti-polizia | A Napoli bruciate foto di Meloni e Netanyahu

I manifestanti per Gaza entrati in tangenziale a Bologna: video

Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera

Corteo di Bologna, il video del fiume di manifestanti che occupa l'autostrada e la tangenziale - X Vai su X

Flotilla, tensioni tra manifestanti e polizia al corteo a Bologna - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, il video degli scontri alla stazione tra la polizia e i manifestanti pro-Pal - La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle mobilitazioni in tutta Italia, con le linee ferroviarie bloccate, gli scontri nelle stazioni e le devastazioni, nel segno dello slogan “Blocchiamo tutt ... Riporta blitzquotidiano.it

Folla nelle piazze per i cortei. Chiusa l'A14 a Bologna, tensioni con la polizia a Milano. La diretta - Ritardi e cancellazioni alle stazioni in varie città (ANSA) ... Scrive ansa.it