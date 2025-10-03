A Bologna in 80mila per Gaza | bloccate per 5 ore tangenziale e A14 scontri con la polizia

Bologna, 3 ottobre 2025 – B ologna, questa mattina, era un tripudio di bandiere. Impossibile quantificarle, ma almeno 80mila persone, una marea umana, hanno scelto di essere in strada, a manifestare per Gaza, per la Global Sumud Flotilla ( foto ). Ma anche questa festa pacifica non è potuta finire senza incidenti. Perché ancora una volta, le anime nere che si infiltrano nei cortei, che non hanno soddisfazione se non si arriva alla violenza e allo scontro con la polizia, hanno dovuto far pesare la loro presenza. In autostrada e in tangenziale, rimaste chiuse per cinque ore, la giornata di sciopero generale ha pagato il prezzo più grande alla prepotenza dei soliti facinorosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Bologna in 80mila per Gaza: bloccate per 5 ore tangenziale e A14, scontri con la polizia

In questa notizia si parla di: bologna - 80mila

Donna rapinata di 80mila euro a Bologna, banconote perse per strada e fuga sull'A1: quattro arresti

Picchiato a sangue per l’orologio da 80mila euro, ma il colpo sfuma e la polizia arresta la banda recuperando preziosi rubati a Bologna

PIAZZE 300mila a Roma, 100 mila a Milano, 150mila a Bologna, 80mila a Napoli, 50mila a Genova, 20mila a Brescia, Catania Palermo, Livorno, 15 mila a Mestre. Cortei a Cesena, Prato, Lucca, Brescia, Padova, Cosenza, Perugia, Terni, Cagliari … #sciopero - X Vai su X

Provano il colpo dell’orologio di lusso del valore di 80mila euro ad un impreditore di Padova. Tre uomini sono stati arrestati dai poliziotti della #Squadramobile di Padova con quelli di Bologna. Tutti e tre vantavano un "curriculum" criminale incentrato su furti e r - facebook.com Vai su Facebook

A Bologna in 80mila per Gaza: bloccate per 5 ore tangenziale e A14, scontri con la polizia - Poi è guerriglia tra antagonisti e agenti: lancio di oggetti e lacrimogeni ... Come scrive msn.com

Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: lacrimogeni e disordini all'ingresso della stazione Alta Velocità - Le notizie sulle barche intercettate seguite in diretta su un maxischermo e un primo corteo per protestare contro l'intervento di Israele. Scrive corrieredibologna.corriere.it