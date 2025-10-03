A Bologna il corteo dei 100.000 entra in tangenziale

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i momenti di tensione e gli spintoni con le forze dell'ordine, una volta aperto il varco in via Stalingrado, ora il corteo dei 100.000 di Bologna è entrato in tangenziale imboccando lo svincolo 7 bis e dirigendosi 'contromano' in direzione Borgo Panigale. Poi, scavalcando il guardrail, i. 🔗 Leggi su Today.it

