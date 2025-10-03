A ’Boccaccesca’ le eccellenze di gastronomia e artigianato Un gemellaggio con il Giappone

Sapori, tradizione e profumi. Torna per la sua 27ª edizione ’ Boccaccesca ’, quattro giorni a ingresso libero, dal 9 al 12 ottobre, per immergersi a pieno nei colori e nella natura della Val d’Elsa e scoprire la piccola cittadina di Certaldo, legata alla fama di Boccaccio, poeta trecentesco di cui ancora oggi ne conserva le spoglie. Ad animare le vie del centro, stand gastronomici, prodotti tipici, spettacoli e atmosfere uniche nel suo genere per un’esperienza tutta da gustare all’interno del pittoresco borgo fiorentino e diventata un appuntamento fisso nel corso degli anni. La storica manifestazione, nata nel 1998, è stata la prima rassegna enogastronomica a svolgersi in Toscana e una delle più durature che, grazie al potenziale delle tradizioni locali, è riuscita a legare insieme in un connubio perfetto territorio, cultura, specialità culinarie, prodotti tipici ed eccellenze agroalimentari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

