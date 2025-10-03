A ’Boccaccesca’ le eccellenze di gastronomia e artigianato Un gemellaggio con il Giappone
Sapori, tradizione e profumi. Torna per la sua 27ª edizione ’ Boccaccesca ’, quattro giorni a ingresso libero, dal 9 al 12 ottobre, per immergersi a pieno nei colori e nella natura della Val d’Elsa e scoprire la piccola cittadina di Certaldo, legata alla fama di Boccaccio, poeta trecentesco di cui ancora oggi ne conserva le spoglie. Ad animare le vie del centro, stand gastronomici, prodotti tipici, spettacoli e atmosfere uniche nel suo genere per un’esperienza tutta da gustare all’interno del pittoresco borgo fiorentino e diventata un appuntamento fisso nel corso degli anni. La storica manifestazione, nata nel 1998, è stata la prima rassegna enogastronomica a svolgersi in Toscana e una delle più durature che, grazie al potenziale delle tradizioni locali, è riuscita a legare insieme in un connubio perfetto territorio, cultura, specialità culinarie, prodotti tipici ed eccellenze agroalimentari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: boccaccesca - eccellenze
Presentata la 27esima edizione di Boccaccesca, la rassegna che dal prossimo 9 al 12 ottobre 2025, celebra il gusto e la qualità #certaldo #boccaccesca Vai su Facebook
A ’Boccaccesca’ le eccellenze di gastronomia e artigianato. Un gemellaggio con il Giappone - Torna per la sua 27ª edizione ’Boccaccesca’, quattro giorni a ingresso libero, dal 9 al ... Da quotidiano.net
Gustatus diventa "maggiorenne". Gastronomia e artigianato in piazza. Cinque giorni con le eccellenze - Spegne 18 candeline Gustatus, la kermesse gastronomica che ogni anno attrae oltre 90mila presenze per assaggiare le specialità locali, incontrare chef e produttori del territorio, gustare l’atmosfera ... Segnala lanazione.it