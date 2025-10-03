I numeri testimoniano la centralità di Creattiva nel panorama fieristico nazionale e internazionale: 32 edizioni, crescita di espositori, ingressi e attenzione a livello italiano e internazionale. Anche questa edizione d’autunno propone un viaggio tra tradizione e innovazione, con migliaia di prodotti e oltre mille eventi collaterali tra corsi, laboratori e dimostrazioni. Ieri, primo giorno di fiera, sono arrivati da tutta Italia (e dall’estero) migliaia di visitatori. Tra le aree e gli appuntamenti più attesi e affollati, i quattro dedicati ai corsi, interamente gratuiti: “Casa Creattiva“, voluta e organizzata in collaborazione con l’azienda italiana Siser, dedicata alla personalizzazione di oggetti d’uso quotidiano con vinile, termovinile e sublimazione, “Creattiva Academy“, con corsi di disegno e colore, “Creattiva Bijoux“ per gli amanti dei gioielli handmade e “Creattiva Show Lab“, area dimostrativa con performance dal vivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Bergamo la fiera della creatività. L’intelligenza artigianale in mostra