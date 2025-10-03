A Barletta scomparse due studentesse 17enni | allarme per Nikol e Sofia

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore d'apprensione a Barletta per la scomparsa di Nikol e Sofia, due studentesse, entrambe 17enni, che non hanno fatto ritorno nelle proprie case. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Due minori scomparse a Barletta, dopo la scuola non sono tornate a casa

barletta scomparse due studentesseScomparse due ragazze di Barletta, attivo il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse - Si tratta di due studentesse, entrambe minorenni, che a quanto pare si trovavano insieme al momento della scomparsa. Scrive barlettaviva.it

barletta scomparse due studentesseBarletta, due 17enni scomparse da ieri: uscite per andare a scuola ma mai arrivate - Sono in corso le ricerche di Nikol Giannone e Sofia Autenzio, di 17 anni, entrambe iscritte al liceo di Scienze umane Casardi della città. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

