A 91 anni l' icona del cinema francese torna con un libro scritto interamente a mano nel quale dalla A alla Z si racconta senza filtri | amori nostalgie giudizi taglienti sul cinema e sulla Francia di oggi
«L a libertà è essere se stessi, anche quando questo disturba». Trent’anni dopo Initiales BB, Brigitte Bardot regala al mondo un nuovo capitolo della sua leggenda: Mon BBcédaire, nelle librerie dal 1° ottobre 2025, è un oggetto prezioso e raro, 368 pagine vergate dalla stessa dell’icona, che a 91 anni, sceglie la forma più intima possibile per raccontarsi: la scrittura a mano, quasi un ritorno all’essenza in un’epoca digitale. L’editore Fayard presenta l’opera come «un viaggio nell’anima di una donna che ha ridefinito il concetto stesso di indipendenza femminile». E su questo è difficile dargli torto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
