A 230 km h in autostrada al volante di Ferrari e Lamborghini | bloccati dalla polizia dopo un inseguimento
A tutta velocità in autostrada a bordo di due Lamborghini e una Ferrari. Tre cittadini svizzeri, tra i 30 e i 40 anni di età, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Novara dopo essere stati sorpresi dalla polizia mentre sfrecciavano a oltre 230 kmh sulle loro fuoriserie. Per loro è. 🔗 Leggi su Today.it
Ubriaco al volante sbanda col tir in autostrada: paura in A1, denunciato un camionista
#Maltempo, follia al volante per paura della #grandine: il VIDEO dall’autostrada - facebook.com Vai su Facebook
Lamborghini e Ferrari a 230 km/h, gara di velocità nel traffico in A4: 3 denunce - I bolidi viaggiavano lungo l'autostrada A4, in direzione di Milano: alla guida tre cittadini svizzeri fra i 30 e i 40 anni. Lo riporta milanotoday.it
A 230 Km/h per salvare una vita, Lamborghini della polizia trasporta organo a tempo di record - In autostrada a 230 Km/h per salvare una vita, è ultima impresa della Lamborghini Huracan della Polizia di Stato che nelle scorse ore ha percorso i circa 500 chilometri che separano Padova a Roma in ... Riporta fanpage.it