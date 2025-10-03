A 230 all' ora in autostrada con Ferrari e Lamborghini | denunciati in tre
Sfida a tutta velocità in autostrada. Lo scorso 9 settembre, nel pomeriggio, due pattuglie della sezione polizia stradale di Novara–sottosezione Novara Est, dopo un rocambolesco inseguimento lungo l’autostrada A4 Torino–Milano, hanno fermato un’estemporanea quanto pericolosa gara di velocità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: autostrada - ferrari
Guidava in autostrada una Ferrari da F1 a volto coperto: catturato dopo 6 anni il misterioso pilota
Repubblica Ceca, guidava in autostrada una "Ferrari" di Formula 1: catturato dopo 6 anni
In autostrada con una "Ferrari" di F1: arrestato "pilota" ceco
Corsa senza freni in autostrada: a 340 km/h in Ferrari https://www.virgilio.it/motori/notizie/ferrari-12cilindri-340-autostrada/296954/ Vai su Facebook
Repubblica Ceca, guidava in autostrada una "Ferrari" di Formula 1: catturato dopo 6 anni #Ferrari - X Vai su X
La folle corsa in autostrada delle fuoriserie: due Lamborghini, una Ferrari e una Porsche inseguite dalla polizia a 200 kmh - La folle corsa in autostrada delle fuoriserie in un tratto autostradale del Minnesota: due Lamborghini, una Ferrari e una Porsche inseguite dalla polizia. Secondo video.corriere.it
Svizzera, 5mila euro di multa a tre italiani: sfrecciavano a 230 km/h con le loro Ferrari - Fermati dalla polizia cantonale che ha inflitto loro una multa di 5mila euro Bellinzona - Lo riporta ilgiornale.it