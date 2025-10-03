8 film palestinesi e sulla Palestina da recuperare prima e dopo aver visto La voce di Hind Rajab e Tutto quello che resta di te
Raramente abbiamo avuto l'occasione di avere due film palestinesi in sala nello stesso momento, ma si spera di poter frequentare sempre di più le produzioni del medio oriente. La voce di Hind Rajab, Leone d'Argento al Festival di Venezia, è uscito da poco, più o meno in contemporanea con Tutto quello che resta di te firmato dalla regista palestinese-americana Cherien Dabi. Il film che ha commosso tutti al Lido ripercorre dei fatti reali accaduti il 29 gennaio 2024 quando Hind, sei anni, ha chiamato la Mezzaluna Rossa Palestinese in un ultimo disperato tentativo di trovare soccorso dopo che l'auto in cui viaggiava con dei parenti era finita sotto il fuoco dell'esercito israeliano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Kaouther Ben Hania, regista di La voce di Hind Rajab: «I palestinesi non sono ascoltati, non vengono visti come esseri umani. Noi possiamo fare film per parlare del genocidio, ma non basta»
Il film dell'attrice e regista statunitense di origini palestinesi Cherien Dabis racconta la storia di una famiglia che da tre generazioni vive esiliata, lontana dalla propria terra a partire dal 1948, quando 700.000 palestinesi furono costretti ad abbandonare le loro c
