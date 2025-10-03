7 ottobre Berlino censura preventivamente il rapper Chefket
Scatta l’esclusione del rapper Chefket dal concerto fissato per il 7 ottobre perché c’è «il rischio di dichiarazioni antisemite», ma gli altri musicisti invitati non ci stanno e annullano anche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La notte nel cuore, anticipazioni domenica 5 ottobre: Samet in tensione per la sua salute, Melek tornerebbe a Berlino
1 ottobre 1976 @DavidBowieReal si trasferisce a vivere a Berlino dove inizia a collaborare con Iggy Pop e Brian Eno #StayRock #DavidBowie
La Rai cancella No Other Land: dietrofront dopo la telefonata politica - Doveva andare in onda il 7 ottobre su Rai3, ma No Other Land è stato cancellato dopo una misteriosa telefonata da parte di un politico misterioso. Si legge su alfemminile.com