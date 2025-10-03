7 ottobre Berlino censura preventivamente il rapper Chefket

Scatta l'esclusione del rapper Chefket dal concerto fissato per il 7 ottobre perché c'è «il rischio di dichiarazioni antisemite», ma gli altri musicisti invitati non ci stanno e annullano anche.

7 ottobre berlino censura preventivamente il rapper chefket

© Cms.ilmanifesto.it - 7 ottobre, Berlino censura preventivamente il rapper Chefket

