Scatta l’esclusione del rapper Chefket dal concerto fissato per il 7 ottobre perché c’è «il rischio di dichiarazioni antisemite», ma gli altri musicisti invitati non ci stanno e annullano anche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - 7 ottobre, Berlino censura preventivamente il rapper Chefket