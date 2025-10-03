41ª Sagra della Castagna appuntamento a Summonte

Il borgo medievale di Summonte, uno dei gioielli storici e naturalistici dell’Irpinia, si prepara ad accogliere la 41ª edizione della Sagra della Castagna, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025. Un evento ormai entrato nel cuore della comunità locale e dei visitatori provenienti da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

