40 anni dalla crisi di Sigonella i 5 giorni che hanno affermato la sovranità italiana contro gli Usa e tutto il mondo

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 al 12 ottobre del 1985, un'escalation di atti ha portato l'Italia di Craxi a fare la voce grossa e a farsi sentire da tutto il mondo, anche da Reagan Il 7 ottobre 1985, un gruppo di terroristi islamici sequestra la nave italiana Achille Lauro, con 500 persone a bordo, chiedendo il rilas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

40 anni dalla crisi di sigonella i 5 giorni che hanno affermato la sovranit224 italiana contro gli usa e tutto il mondo

© Ilgiornaleditalia.it - 40 anni dalla crisi di Sigonella, i 5 giorni che hanno affermato la sovranità italiana contro gli Usa e tutto il mondo

In questa notizia si parla di: anni - crisi

Ha crisi di vomito per due anni: poi i medici scoprono cosa gli stava succedendo

Crisi Grecia, cosa resta della Troika 10 anni dopo: rigide regole di bilancio e diritti smantellati

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: crisi definitiva dopo anni di amore?

Cerca Video su questo argomento: 40 Anni Crisi Sigonella