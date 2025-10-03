35 anni di cooperazione | San Martino festeggia tra storia futuro e comunità

La cooperativa San Martino celebra 35 anni di attività. Un traguardo importante che si accompagna a una visione orientata al futuro, con progetti di crescita e diversificazione nei diversi ambiti di intervento. L’impegno rimane costante: promuovere benessere e inclusione. Nata ad Alzano Lombardo dall’iniziativa di un gruppo di genitori legato al mondo delle persone con disabilità, oggi San Martino è una realtà vitale che opera in quattro aree, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alla fragilità. “Raccontare 35 anni di storia è un’emozione grande – sottolinea il presidente, Simone Pezzotta – ma ancora più bello è proiettarsi verso nuovi progetti che parlano di futuro e innovazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

