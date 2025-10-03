3 ottobre Nostra Signora di La Naval | rovescia le sorti di una battaglia disperata
La Madonna non abbandona mai i suoi figli che ricorrono a lei nei momenti di difficoltà. Lo mostra la vicenda della battaglia di La Naval, quando l’intervento della Vergine rovesciò un esito che appariva già scritto. Nei pressi di Manila, capitale delle Filippine, a Quezon, viene venerata un’immagine della Madonna del Rosario alla cui miracolosa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
