21ma Giornata del Contemporaneo il Castello di Rivoli aderisce con una serie di eventi

Sabato 4 ottobre 2025, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea aderisce alla Ventunesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: 21ma - giornata

? *AVVISO* ? A causa dello sciopero generale indetto per l'intera giornata di domani, venerdì 3 ottobre, se delle varie manifestazioni in corso, siamo costretti a spostare l'evento di inaugurazione a venerdì 10 ottobre per le mostre personali e venerdì 17 ott - facebook.com Vai su Facebook

Ventunesima edizione della Giornata del contemporaneo - Sabato 4 ottobre, Castello Gamba - Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta - Châtillon https://shorturl.at/Y3xD3 - X Vai su X

Museo Gamba aderisce a Giornata del contemporaneo - Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d'Aosta del castello Gamba di Châtillon aderisce alla ventunesima Giornata del contemporaneo, promossa per sabato 4 ottobre prossimo dall'Associazione ... Segnala msn.com

Giornata del Contemporaneo, da 20 anni l'arte è per tutti - "La Giornata del Contemporaneo è una grande festa che coinvolge 22 musei e oltre mille realtà italiane, dalle gallerie agli spazi creativi, per promuovere l'arte contemporanea in tutti i suoi ... ansa.it scrive