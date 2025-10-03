1MattinaNews non è andato in onda per lo sciopero nazionale | le parole di Tiberio Timperi ai spettatori

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'UsigRai ha aderito allo Sciopero Nazionale e 1Mattina News non è andato regolarmente in onda stamattina. Tiberio Timperi e Maria Soave si sono collegati in diretta per salutare i telespettatori e dare loro l'appuntamento al prossimo lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

