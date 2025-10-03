1,2 miliardi concerti finali di Champions … e Eurocup 2032

2025-10-03 12:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: I due Colossi Lombardo sono realizzati con il controllo della terra 197 milioni e già proiettano uno stadio d’avanguardia con un investimento privato di 1,2 miliardi. Milano fa un passo storico. Dopo anni di procedure, il Consiglio comunale ha approvato la vendita del terreno in cui il Giuseppe Meazza. L’Inter e Milano, mano nella mano, erogheranno 197 milioni di euro per diventare proprietari di San Siro. L’operazione apre le porte a un futuro che sembrava incantato: la costruzione di un nuovo stadio, moderno e redditizio, che aspira a diventare un motore economico dei club e della città. 🔗 Leggi su Justcalcio.com