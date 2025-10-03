12 anni fa il naufragio di Lampedusa Furono 368 le vittime
Il 3 ottobre di 12 anni fa si consumava il tragico naufragio di Lampedusa. Furono 368 le vittime. Oggi, le manifestazioni per non dimenticare Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Morirono 17 persone, Cesenatico ricorda le vittime del naufragio della motonave 'Consolata' di 79 anni fa
Quella maledetta domenica di 79 anni fa, quando morirono 17 cittadini di Bussecchio nel naufragio della Consolata
Un murale a Milano per Alan Kurdi, il bambino siriano che morì 10 anni fa dopo un naufragio
Lampedusa, 12 anni dopo il naufragio che rese il Mediterraneo una tomba per 368 persone
Il fratello Abraham era tra le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013: "Nel momento in cui seppi la notizia, capii che era su quel barcone. Per anni ho fatto appelli ai governi, ma ora ho smesso. Parlo ai ragazzi, credo in loro"
Il 3 ottobre di 12 anni fa il naufragio di Lampedusa, il Mediterraneo resta un grande cimitero - Dal 2016 questo giorno è riconosciuto come Giornata nazionale della Memoria e dell'Accoglienza.
Migrazioni, le vite spezzate da Lampedusa a Cutro: "Morte 38 mila persone in 11 anni" - La Croce Rossa Italiana: "Il 3 ottobre celebriamo l'accoglienza per ribadire la centralità delle vite sui numeri"