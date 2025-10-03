12 anni fa il naufragio di Lampedusa Furono 368 le vittime

Il 3 ottobre di 12 anni fa si consumava il tragico naufragio di Lampedusa. Furono 368 le vittime. Oggi, le manifestazioni per non dimenticare Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Il 3 ottobre di 12 anni fa il naufragio di Lampedusa, il Mediterraneo resta un grande cimitero - Dal 2016 questo giorno è riconosciuto come Giornata nazionale della Memoria e dell'Accoglienza. Da ansa.it

12 anni fa naufragioMigrazioni, le vite spezzate da Lampedusa a Cutro: “Morte 38 mila persone in 11 anni” - La Croce Rossa Italiana: “Il 3 ottobre celebriamo l’accoglienza per ribadire la centralità delle vite sui numeri” ... Scrive repubblica.it

