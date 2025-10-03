10° Forum del Giornalismo Musicale al MEI | due giorni di incontri premi e convegni a Faenza

Torna per la sua decima edizione il Forum del Giornalismo Musicale, diretto da Enrico Deregibus e ospitato come sempre nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti (3-5 ottobre 2025). Due giornate dense di appuntamenti, dibattiti e riconoscimenti dedicati all’informazione musicale, con un programma che unisce giornalisti, critici, cantautrici e professionisti del settore. Sabato 4 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Forum del Giornalismo Musicale 2025: il 4 e 5 ottobre la decima edizione al MEI di Faenza

