Zootropolis 2 | Shakira canta la canzone originale Zoo scritta con Ed Sheeran
Zootropolis 2 è in arrivo nelle sale cinematografiche italiane e la canzone originale Zoo è interpretata da Shakira. Sono disponibili il nuovo trailer e il poster del prossimo film d’animazione Walt Disney Animation Studios, Zootropolis 2 in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 26 novembre. Il trailer presenta anche la nuova canzone originale Zoo interpretata da Shakira che, nella versione originale del film, torna a dare la voce alla più grande pop star di Zootropolis, Gazelle. Nel trailer vengono mostrati per la prima volta i nuovi personaggi e una popolazione nascosta di rettili quando i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (nella versione originale doppiata da Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (nella versione originale doppiato da Jason Bateman) si trovano faccia a faccia con un misterioso serpente velenoso, Gary De’Snake (nella versione originale doppiato dal vincitore dell’Academy Award® Ke Huy Quan). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
