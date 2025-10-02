Zootropolis 2, ecco il poster e il nuovo trailer con la canzone originale Zoo interpretata da Shakira: l’atteso film Walt Disney Animation Studios arriva al cinema a novembre. Il nuovo trailer e il poster del prossimo film d’animazione Walt Disney Animation Studios, Zootropolis 2 in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 26 novembre. Il trailer presenta anche la nuova canzone originale Zoo interpretata da Shakira che, nella versione originale del film, torna a dare la voce alla più grande pop star di Zootropolis, Gazelle. Nel trailer, vengono mostrati per la prima volta i nuovi personaggi e una popolazione nascosta di rettili quando i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (nella versione originale doppiata da Ginnifer Goodwin ) e Nick Wilde (nella versione originale doppiato da Jason Bateman ) si trovano faccia a faccia con un misterioso serpente velenoso, Gary De’Snake (nella versione originale doppiato dal vincitore dell’Academy Award Ke Huy Quan ). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Zootropolis 2, poster e nuovo trailer con il brano Zoo interpretato da Shakira