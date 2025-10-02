Zohran Mamdani chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina

Nato in Uganda, con origini indiane, non potrà mai essere presidente, ma nell'immaginario di molti è un nuovo Kennedy capace di riportare la classe lavoratrice verso il partito Democratico. Accessibilità economica come chiave della battaglia politica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Zohran Mamdani, chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina

zohran mamdani 232 candidatoZohran Mamdani, chi &#232; il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina - Nato in Uganda, con origini indiane, non potrà mai essere presidente, ma nell'immaginario di molti è un nuovo Kennedy capace di riportare la classe lavoratrice verso il partito Democratico. Riporta vanityfair.it

