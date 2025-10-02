Zohran Mamdani chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina
Nato in Uganda, con origini indiane, non potrà mai essere presidente, ma nell'immaginario di molti è un nuovo Kennedy capace di riportare la classe lavoratrice verso il partito Democratico. Accessibilità economica come chiave della battaglia politica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: zohran - mamdani
Proteste di ragtag zohran mamdani rispetto a una commedia di netflix
Reportage TPI – Così Zohran Mamdani vuole trasformare New York City
La paura di Trump per Zohran Mamdani: «Non voglio un comunista sindaco di New York»
Scott #Bessent è al centro di due grandi tensioni: una a New York City e l’altra in Argentina. Al candidato sindaco Zohran Mamdani ha detto che, se porterà la città al collasso finanziario, “può andare al diavolo”. Leggi l'articolo completo al link https://fortuneit - X Vai su X
New York si prepara a un’elezione destinata a far discutere anche fuori dagli Stati Uniti. Il socialista Zohran Mamdani è nettamente favorito nella corsa a sindaco e propone un programma che intreccia giustizia sociale e nuove politiche urbane. “America social - facebook.com Vai su Facebook
Zohran Mamdani, chi è il candidato sindaco di New York che arriva da sinistra e per cui è centrale la questione della Palestina - Nato in Uganda, con origini indiane, non potrà mai essere presidente, ma nell'immaginario di molti è un nuovo Kennedy capace di riportare la classe lavoratrice verso il partito Democratico. Riporta vanityfair.it
A New York c'è un candidato sindaco che fa campagna elettorale a tavola - Il dem Zohran Mamdani ha trasformato il cibo da trappola politica a strategia elettorale, con una campagna tra ristoranti internazionali e grocery store pubblici ... Come scrive gamberorosso.it