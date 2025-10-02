Zelensky sui social | La minaccia nucleare è globale servono azioni concrete

Zelensky sui social denuncia la minaccia nucleare e sollecita una risposta globale immediata.. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a lanciare un appello accorato attraverso i suoi canali social, denunciando la crescente pericolosità degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese. In un messaggio diretto e privo di ambiguità, Zelensky sottolinea come “misure timide o deboli non risolveranno la situazione”, ribadendo la necessità di una risposta internazionale decisa per fermare l’escalation bellica. Il suo intervento arriva all’indomani di un nuovo episodio allarmante: un blocco elettrico al sito nucleare di Chernobyl, causato da un attacco russo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

zelensky social minaccia nucleareZelensky avverte che ogni giorno di guerra aumenta la minaccia globale - Dopo un blackout a Chernobyl causato da un attacco russo, chiede misure concrete da Europa, Stati Uniti, G7 e G20 ... Si legge su laregione.ch

zelensky social minaccia nucleareBombe russe su Chernobyl, la centrale resta senza energia elettrica per ore. Zelensky: "Attacco deliberato" - Il sito è rimasto senza corrente a causa di un attacco di Mosca a una sottostazione energetica a Slavutych, nella regione di Kiev ... Secondo today.it

