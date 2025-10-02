Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin | Serve aumentare la pressione

“Ho avuto una proficua conversazione con il premier Giorgia Meloni“. A dirlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che via X commenta l’incontro avuto con il presidente del Consiglio. “Abbiamo discusso dei potenziali rischi e minacce provenienti dalla Russia alla luce delle recenti violazioni dello spazio aereo europeo e delle modalità di risposta alle sfide . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”

In questa notizia si parla di: zelensky - ringrazia

Zelensky ringrazia Roma, poi chiede nuove armi: “La ripresa di Kiev aiuterà anche l’Ue”

Dall’Unione europea nuove sanzioni a Mosca. Zelensky ringrazia mentre Putin minaccia: “Ci saranno conseguenze”

Zelensky ringrazia Trump per l'ultimatum a Putin: "Dichiarazione estremamente significativa" – Il video

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL PRIMO MINISTRO DELLA NORVEGIA, IL MIO RINGRAZIAMENTO PER IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA» - X Vai su X

+++ +++ Zelensky: "Incursioni di droni russi? L'Italia potrebbe essere la prossima" https://gazzettadelsud.it/?p=2106103 - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky, il “gesto” nei confronti di Giorgia Meloni: cosa si sono detti durante un lungo colloquio - Il leader ucraino Zelensky ringrazia l'Italia e rivela i contenuti di una recente conversazione con Giorgia Meloni: cosa si sono detti. Secondo newsmondo.it

Zelensky a Meloni, ‘grazie per il sostegno incondizionato’ - "Ho avuto una proficua conversazione con la premier Giorgia Meloni. Da msn.com