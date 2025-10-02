Zelensky Lavoriamo insieme al muro contro i droni per proteggere l’Ue
COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “I recenti incidenti con i droni in tutta Europa sono un chiaro segnale che la Russia si sente abbastanza audace da intensificare questa guerra. Dobbiamo agire insieme e con forza”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla sessione plenaria del vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. “I nostri ragazzi sono già qui in Danimarca, sono esperti che sanno come individuare e abbattere i droni d’attacco”. In secondo luogo, “quando parliamo di muro dei droni, ci riferiamo a tutta l’Europa. Non a un solo Paese. Se i russi osano lanciare droni contro la Polonia o violare lo spazio aereo dei paesi del Nord Europa, significa che può accadere ovunque: nell’Europa occidentale come in quella meridionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
