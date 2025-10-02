Zelensky | Ho parlato di armi a lungo raggio con Trump tutto dipende da lui – Il video
(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver discusso della fornitura di armi a lungo raggio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Abbiamo parlato con gli Usa e ringraziamo Trump per il dialogo produttivo. Abbiamo parlato di armi a lungo raggio”, ha detto Zelensky al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. “Ora tutto dipende dalle decisioni del presidente Usa”, ha aggiunto il leader ucraino. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: zelensky - parlato
Zelensky: Ho parlato con Trump dopo visita di Witkoff a Mosca, Russia più propensa a tregua – Il video
Trump-Putin, tre ore di colloquio in Alaska e «grandi progressi», ma il cessate il fuoco in Ucraina ancora non c'è | Trump ha parlato con Zelensky, ora chiamata con i leader Nato
Lavrov gela le speranze di pace per l’Ucraina: “In Alaska mai parlato di un incontro diretto tra Putin e Zelensky”
12 ore di terrore e morte, nella notte tra sabato e domenica: l’Ucraina è stata colpita da quasi 600 droni e circa 50 missili. Il bilancio è di almeno quattro morti e dozzine di feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di “vile attacco”. #tio20minuti #Ucraina #g Vai su Facebook
ZELENSKY E NATO: ALTRO CHE DIFESA, È UNA MACCHINA DA GUERRA Oggi Zelensky ha parlato con il nuovo Segretario Generale della NATO, ..segue https://whatsapp.com/channel/0029Vadc5lA6buMEURquHS1B… ?“Pensieri, notizie e visioni… - X Vai su X
Zelensky: Ho parlato di armi a lungo raggio con Trump, tutto dipende da lui - (Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver discusso della fornitura di armi a lungo raggio con il presidente degli Stati Uniti Donald Tru ... Scrive msn.com
Zelensky: 'Pronti ad aiutare l'Europa contro i droni' - Zelensky inoltre ha ringraziato la Danimarca per essere stata dalla parte dell'Ucraina "fin dall'inizio" e ora Kiev ... Secondo ansa.it