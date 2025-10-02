“Quello che conta di più per l’Europa è la volontà politica ma mi sembra che i leader europei vogliano rispondere con forza: i droni russi sono andati fin troppo lontano”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine della Epc. “Tutte le violazioni recenti mostrano la necessità di cooperazione. Si può chiamare drone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “abbiamo bisogno di finanziamenti”